Junqueras pide al Constitucional quedar en libertad alegando que la DUI no tuvo valor jurídico

Aunque no se les pueda juzgar por rebelión al no haber según ellos violencia, si se le s puede juzgar por sedición, o a que llaman ellos lo del 1 de Octubre, consulta prohibida por el Tribunal Constitucional, y la votación de la DUI, y proclamación a medias de la República, como la llaman? si no es sedición habrá alguna ley que prohíba hacer lo que hicieron, que hubiese hecho la República Catalana de actuar unos separatistas de esa misma Republica, como lo hicieron ellos, pero que se creen que se pueden reir de la Constitución????? Que era una broma ??? estos de que van??? se les aviso por activa y por pasiva, y nunca se les negó el derecho a la libertad de expresión, llevan años expresándola de hecho, lo que no se puede permitir es que un parlamento autonómico deje sus funciones para adquirir otras que no sólo están fuera de la ley sino que atentan contra el resto de España.........