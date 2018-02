Rajoy y Rufián se enzarzan a cuenta de la Legión y la cabra

En cualquier país de Europa, y no digamos ya de América, los jóvenes aprenden lo que Rajoy ha defendido. Aquí somos tan africanos que pensamos que defender lo contrario es "ser de izquierdas", cuando ser de izquierdas es algo totalmente diferente. Y no me estoy refiriendo a la militarización d elos paises comunistas (ejército ruso, venezolano, etc) sino a algo meramente ideológico. En España no existe ni un solo partido socialdemócrata al que votar. No hay un partido de izquierdas digno. Y quizás por eso la próxima legislatura sea para Ciudadanos.