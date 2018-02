Rajoy relevará a Luis de Guindos en cuanto el Ecofin lo ratifique para el BCE

Gana la tesis de un reemplazo tranquilo sin intercambios de carteras

En la imagen, Luis de Guindos, ministro de Economía. Foto: Getty.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se estaría planteando una crisis de Gobierno inminente para sustituir a su ministro Luis de Guindos, sin tener que esperar al 23 de marzo, fecha en la que quedaría ratificado como vicepresidente del BCE, y también tiempo límite que puede permanecer como responsable de la cartera económica.

Según fuentes populares, sin esperar al Consejo de Europeo, Rajoy aprovecharía la confirmación del Ecofin del 19 de febrero y, adelantándose en los plazos, evitaría prolongar este impasse, imprimiendo a su mini reorganización gubernamental un nuevo impulso, en sintonía con la etapa inaugurada por el Partido Popular con la programación de congresos, elaboración de documentos o el anuncio del Pacto Nacional del Agua.

La clave del Ecofin

La crisis de Gobierno -o la "sustitución", como la denominan en Moncloa- tendría lugar en el preciso instante en el que el Ecofin se decida por Luis de Guindos, ministro de la cartera española de Economía, en detrimento del gobernador del Banco Central Irlandés, Philip Lane. Es decir, el 20 de febrero.

Un día antes, el 19, el Eurogrupo tomará una decisión entre los dos candidatos, y elevará su postura al Ecofin. La siguiente y relevante votación dependerá de los ministros de Finanzas de la eurozona. El resultado final se formalizará en la cumbre de los líderes de la UE que se celebrará el 22 y 23 de marzo, y en la que no se prevén cambios con respecto al Consejo de Asuntos Económicos y Financieros.

Este miércoles, Philip Lane y Luis de Guindos comparecen ante el Parlamento Europeo para presentar sus currículum. Las entrevistas serán a puerta cerrada y solo podrán asistir los miembros de pleno derecho o suplentes de la Comisión de Economía del Parlamento Europeo, así como los asesores especialistas.

En anteriores nombramientos al comité ejecutivo del BCE, la Eurocámara había celebrado una audiencia con el candidato una vez que éste había sido designado por el Eurogrupo, pero en esta ocasión ha optado por entrevistar antes del nombramiento a todos los que se han postulado.

No obstante, señalan fuentes del Ministerio de Economía, esta audiencia ni es vinculante -no determinará nada-, ni tampoco las credenciales del ministro Guindos son confidenciales, porque ya han sido publicadas en los medios.

Del runrún a las quinielas

Economía no se pronuncia sobre el runrún de una cercana crisis de Gobierno. El Ministerio se remite a las palabras del ministro en reciente rueda de prensa: puede desempeñar su responsabilidad hasta el 23 de marzo. "Más allá, no". Porque, si sale elegido, tendrá que renunciar, ya que la designación es inmediata, aunque no sustituirá a Vítor Constancio hasta el 1 de junio.

Pero la posibilidad de remplazar a Guindos antes del 23 de marzo depende de Rajoy. Y más allá de un adelanto de plazos -lo que resultará imposible, de no tener la certeza de que éste será el escogido por los socios europeos-, la tesis que más puntos gana es la de un reemplazo tranquilo. Sin sobresaltos, sin intercambios de carteras, y nada que ver con lo publicado por The Economist, aconsejando que aproveche esta marcha para acometer una remodelación más amplia ante el avance de Ciudadanos.

Mientras, con experiencia en el funcionamiento de la Economía del Estado, sobreviven en las quinielas los nombres de Alberto Nadal (secretario de Estado de Presupuestos), Román Escolano (expresidente del ICO y hombre de confianza de Guindos), Rosa Sánchez-Yebra (secretaria general del Tesoro), Pablo Zalba, actual presidente del ICO, y Fernando Becker (exconsejero delegado de Iberdrola).

