Torrent llevará la defensa de la investidura de Puigdemont al Tribunal de Estrasburgo

a todos los que entráis en esta página o muro de facebook y parecidos,pido que entreis en un muro que se llama ALTSASU GURASOAK. Esa página de marcado perfil nacionalista vasco y filoetarra, se ha creado en esa localidad de Alsasua en Navarra con el único y miserable objetivo de prestar apoyo a los jóvenes radicales que hace unos meses en un bar llamado KOXKA de esa localidad agredieron salvajemente a dos guardias civiles y a sus respectivas parejas mientras comían o bebían unas consumiciones. Altsasu Gurasoak, también sirve como pagina para coordinar acciones de apoyo como montar manifestaciones, recitales, manipular los hechos (los llaman pelea de bar) etc, etc. Los cobardes agresores actuaron al localizar a las parejas agredidas asi: en primer lugar requiriéndoles a que se marcharan del bar, como si fueran los dueños de la calle y del mundo, los amenazaron de muerte y empezaron a llamarse entre ellos por móviles y usando wasap. Cuando se vieron en número suficiente, al parecer unos 25 nada menos, fue cuando siguieron las agresiones. Les hicieron el pasillo de la muerte y los obligaron a salir del bar entre patadas, puñetazos, insultos, empujones, etc. de resultas resultaron con muchas magulladuras y heridas, uno de los guardias con un tobillo partido lo que ha significado que deba ser operado para arreglar su pierna. Los cobardes delincuentes nacionalistas vascos, (esto no debe olvidarse) que están en prisión en espera de juicio lo están por decisión judicial como Estado de derecho en el que vivimos. Las acusaciones contra ellos son graves y de ahí la decisión del juez o jueza de mantenerlos en prisión preventiva hasta el juicio. AGRESION CON LESIONES, DELITOS DE ODIO, AGRESION CON SUPERIORIDAD MANIFIESTA, CREO QUE TAMBIEN ATENTADOS CONTRA L AUTORIDAD PUES SABIAN QUIENES ERAN LOS GUARDIAS, en fin, una canallada cobarde típica del nacionalismo vasco. Yo he denunciado ese muro de Altsasu Gurasoak a Facebook para que no le den visibilidad, por incitar al odio (contra Guardia Civil, Judicatura, los españoles en general), etc. Una buena acción que es entrar en Facebook y denunciar esa página. A mi facebook ha respondido a mi denuncia me dice que la han revisado y no ven nada que atente a sus reglas, algo muy discutible a mi entender y más teniendo en cuenta lo que yo les he enviado y comentado. ANIMO Y DENUNCIAR LA PAGINA, CUANTO MAS SEAMOS MAS SE LO PENSARAN EN FACEBOOK Y MAS DESACFREDITADA QUEDARÁ ESA SUCIA PAGINA FILOETARRA.