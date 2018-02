El auto de procesamiento de Puigdemont reactivará su orden europea de detención

Pero como va ser acusado de rebelión... de una rebelión, de que, de urnas y papeletas para votar, además la proclamación de la república fue simbólica, no efectiva ni implementada con leyes para llenarla de contenido, por lo tanto es un delito no cometido, si acaso se le podría acusar de un intento de sedición y desobediencia. Pero parece mentira que algo tan obvio nos lo tengan que decir desde Europa por que aquí se nos ciega el entendimiento. Por que lo de malversación de caudales públicos, es de risa, anda que si tendríamos que estar reclamando todo lo que los políticos han dilapidado, despilfarrado, mangoneado, repartido, robado, desviado, etc, etc. En estos últimos 10 años en este país, y además parte de lo que se dice que se gastó está en las escuelas y sirve para que los alumnos estudien, nadie se ha llevado nada para su bolsillo.