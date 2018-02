El PP presume de ignorar a Cs en el almuerzo de Rajoy con sus 'barones': "No se ha hablado ni un segundo"

No hay nadie relevante en el PP que se atreva a abrir la boca en las reuniones del partido y no se hace nada para para evitar el progreso de los otros partidos. ElPP es un partido casposo en el que todo gira alrededor de Rajoy y éste es un parado que no toma decisiones. Se merecen un batacazo tremendo en las proximas elecciones y es lo que va a haber por corruptos.