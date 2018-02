JxCat y ERC se enfrentan en la Mesa del Parlament por la tramitación de la Ley de la Presidencia

Tanto JXCat como ERC saben que es imposible que exista un govern en Belgica y otro en Cataluña. Están queriendo quedar bien con los independentistas pero es obvio que no creen en ello.



Después diran que ellos lo han intentado pero el Estado lo tapona y no se lo permite.



ERC es la que menos cree pero no se atreven a decirlo claramente.



Mientras tanto los catalanes no tienen un gobierno que se ocupe de los temas sociales y los partidos catalufos pasan de que no haya gobierno. Solo buscan cobrar lo demás no les interesa en absoluto.