Rajoy reúne a un PP dividido respecto a qué relación tener con Ciudadanos

Yo he votado toda mi vida al PSOE. Cuando he votado, me refiero, porque a Sánchez ni lo he votado ni lo voy a votar. Y me estoy pensando y mucho votar a Ciudadanos porque está diciendo cosas de lógica aplastante. Muchas personas de mi entorno piensan que ser de izquierdas es votar al PSOE (en mi entorno estamos muy vacunadas de Podemos, esa gente no es de izquierdas, eso es un circo que no va con nosotros) pero yo estoy empezando a pensar de otra manera. Leí el otro día que Ciudadanos propone que las lenguias coficiales no sean requisito para hacer una oposición y eso a mi me parece estupendo. Eso es igualdad. No es justo que un gallego pueda opositar en andalucía y un andaluz no lo pueda hacer en galicia. La igualdad, la justicia, no consiste en lo que propone Sánchez, ni decir eso de compañeras y compañeros, ni mucho menos lo que propone Rajoy, lo de añadir la letra a al final de las palabras y todas esos actos de circo de Podemos ya he dicho que es circense. Por todo ello me estoy pensando el dar una oportunidad a Rivera. Y si siguen las encuestas en esa dirección casi seguro que, por una vez, cambiaré mi voto.