La ANC presiona a ERC en favor de JxCat y pide investir a Puigdemont en el Parlament

La Asamblea amenaza con nuevas movilizaciones para exigir su investidura

Movilización convocada por la ANC en las calles de Barcelona. Foto: Archivo

El secretariado nacional de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha vuelto a apoyar los criterios políticos de Junts per Catalunya (JxCat), como ya hizo en plena campaña de las elecciones del 21D, y ha pedido que se invista a Carles Puigdemont en el Parlament pese a permanecer en Bruselas.

El secretariado nacional de la ANC, que mantuvo ayer una reunión en Igualada (Barcelona), dio a conocer ayer un comunicado en el que afirma que Cataluña "ha entrado en una fase decisiva del camino que nos tiene que llevar a la independencia efectiva de Cataluña". "Ahora hay que demostrar que unos y otros estamos dispuestos a asumir las responsabilidades y consecuencias penales ante el Estado demofóbico que tenemos abiertamente en contra", matizó.

Después de pedir "sentido de responsabilidad" a los políticos y que asuman "los riesgos que comporte" el liderazgo independentista, la ANC se compromete a darles "el apoyo necesario desde la sociedad civil" y denuncia lo que considera "inacción" en el proceso de investidura.

"Preparamos movilizaciones para apoyar acciones valientes o para exigirlas", anunciaba, por lo que "en caso de que no haya acuerdo para la investidura, llamamos a movilizarnos inmediatamente para exigir la investidura del presidente que hemos votado y a favor de la república".

En este punto, la ANC opta por apoyar las tesis de JxCat y no las de ERC sobre la investidura y reclama que "se invista de nuevo al presidente legítimo de Cataluña, Carles Puigdemont, en el Parlament de Catalunya y de forma efectiva, sin estar condicionados por los desacreditados tribunales españoles".

Sostiene, además, sobre estos últimos, que sus pronunciamientos "no tienen que tener efectos sobre el territorio de Cataluña desde la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017".

El comunicado del secretariado nacional de la ANC finaliza afirmando que "cuando el presidente Puigdemont regrese a Cataluña para asumir el reto de liderar la creación efectiva de la república catalana" esta entidad "estará a su lado y defenderá nuestras instituciones y Govern hasta las últimas consecuencias".

Una postura firme

Por su parte, el portavoz adjunto de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, se ha reafirmado en la postura de investir presidente de la Generalitat a Carles Puigdemont y que ejerza todas sus funciones del cargo. "Tiene que hacer de presidente y mandará", afirmó en una entrevista en El Suplement de Catalunya Ràdio este domingo por la mañana. Pujol no contempla una presidencia simbólica, y considera que Puigdemont debe ser investido porque "lo dijeron las urnas y no lo quiere el Estado".

El diputado de JxCat también espera un movimiento del gobierno español para que "el que oprime debe cambiar". "La fruta madura hay un día que cae del árbol", aseveró. "¿Qué escenarios me propone?", se planteaba al ser preguntado si contemplaba alguna opción alternativa a investir a Puigdemont.

