Echenique descarta líneas rojas que impidan que la reforma electoral salga adelante

Apuesta por dar todas las facilidades al PSOE para que les apoye

Pablo Echenique, secretario de Organización de Podemos. Imagen: EFE

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha asegurado que su formación no va a "imponer ningún tipo de línea roja" que pueda impedir que la reforma electoral salga adelante.

De hecho, ha afirmado que hay que darle "todas las facilidades al PSOE" para que se sume y sea posible recabar la mayoría parlamentaria suficiente para cambiar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

El dirigente del partido morado ha defendido que "es clave" que el PSOE entre en las negociaciones ya iniciadas por Podemos y Ciudadanos, no sólo porque llevaba en su programa electoral la necesidad de aumentar la proporcionalidad del sistema electoral, sino también porque "el bipartidismo se acabó".

"A día de hoy, hay cuatro fuerzas que están bien asentadas en nuestro país, en ese contexto no tiene sentido que la ley actual no reparta proporcionalmente el apoyo a los diferentes partidos", ha defendido Echenique, al tiempo que ha pedido "dejar fuera del debate los cálculos partidistas".

Por ello, ha aseverado que Podemos va a "facilitar al máximo que pueda haber un acuerdo" porque tienen "la voluntad de que la ley salga adelante". "Para eso hay que dar todas las facilidades al PSOE y, ojalá, aunque tengo serias dudas, el PP se pudiera sumar. Creo que es más difícil, pero es algo que incluso habrá votantes del PP que entiendan", ha manifestado.

A este respecto, ha asegurado que "incluso el PP" va a tener "difícil explicar por qué no está de acuerdo" con argumentos que, según Echenique, no son "ni de izquierdas ni de derechas", sino de sentido común. "Creo que eso es una demanda que no solo se plantea el 15-M sino que va más allá. Es algo completamente lógico y está en el artículo 68 de la Constitución, donde pone que nuestro sistema tiene que aspirar a ser proporcional", ha defendido.

"Es una cosa que de justicia democrática y que tiene todo el sentido del mundo", ha enfatizado el secretario de Organización de Podemos, para añadir que, por ello, su partido no va echar al traste un posible acuerdo si el resto de partidos no acepta alguna de sus medidas.

Sin condiciones

En este sentido, ha asegurado que ni siquiera la fórmula de reparto de escaños que defienden para aumentar la proporcionalidad del sistema electoral, el denominado método Sainte-Laguë, es una línea roja. "Si en el transcurso de las charlas con ellos encuentran otra propuesta que consigue el mismo objetivo, no vamos a tener ningún problema en cambiar de opinión. Esa es una clave muy importante cuando se intenta sacar una ley adelante", ha afirmado.

Tampoco será condición indispensable para que Podemos apoye una reforma electoral su propuesta de rebajar la edad mínima para votar hasta los 16 años. "Si hubiera grandes resistencias por parte de los demás partidos, nosotros en esta medida y en todas las demás estamos dispuestos a escuchar sus argumentos y, si les parece mal, intentar entender por qué", ha asegurado.

En cuanto a las tensiones internas que esta reforma ha generado dentro del grupo confederal de Unidos Podemos, al presentar el partido morado un documento sin consensuarlo con IU, Echenique ha restado importancia a esta cuestión y ha asegurado que "no hay grandes diferencias" entre sus formaciones sobre este tema.

Así, ha asegurado que "cualquier planteamiento" que Izquierda Unida tenga sobre la propuesta que Podemos trasladó a Ciudadanos el pasado jueves se puede incluir "sin ningún problema, ya que "no es una propuesta cerrada".

PUBLICIDAD