Elsa Artadi rechaza que Puigdemont sea nombrado "presidente simbólico" y acerca la opción de nuevas elecciones

La verdad es que los periodista sois una panda de vagos. Desde el 21 de diciembre todo esta claro, os habeis pasado casi dos meses inventando peliculas y diciendo chorradas. Ya quedó todo claro entonces. ¿cuando vais a pasar a otra cosa?, no es que el tema catalán no interese, pero a mí personalmente me cansa ya algo que está claro como el agua.



Ni habéis evitado el referendum, ni habeis ganado las elecciones, ni habeis enjaulado a puchi, y habeis conseguido que gane ciudadanos, ni habeis conseguido que se convoquen nuevas elecciones, ni mucho menos seguir con el 155, ¿vosotros para qué valéis?¿para estar mareandonos todo el día? Dicen que si no tienes nada que decir el mejor callar, pero es que vosotros sois patéticos.