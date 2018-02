Podemos perdería más de un tercio de sus diputados en el Congreso, según un sondeo

Yo no soy muy fan de Iglesias, pero les he votado 3 veces porque por sus enemigos les conocerás. A mí ver tánta bilis que siempre viene de los mismos individuos profundamente corruptos y las sandeces que leo contra ellos me doy cuenta de que hay que votarles. Son voto útil.



Igual no ganan, pero la crispación que provocan entre los saqueadores me llena de orgullo y satisfacción.



Teneís mi voto