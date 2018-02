El Gobierno amplía la prisión permanente revisable en cinco delitos más por la "demanda social"

Usted no puede hacer un proyecto de ley apoyándose en las encuestas ¿de quién?, en los medios y en las tertulias de televisión.



Su obligación es pactar con los grupos una ley, puesto que ustedes gobiernan en minoría.



No lanzar leyes con la única intención de señalar como amigos de los delincuentes a los que estamos contra la pena capital y la cadena perpetua.



Dentro de unos años, cuando la violencia suba en proporcion a las penas, como está demostrado en todo el mundo, se pregunta si vale la pena.



Me imagino que sí, les vale la pena.