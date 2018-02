770 420

JxCat y ERC ya tienen encima de la mesa el nombre del Elsa Artadi para sustituir a Puigdemont

El expresident sería reconocido en una resolución parlamentaria

Las complejas negociaciones que mantienen JxCat y ERC para pactar una investidura a la Presidencia de la Generalitat parecen haber dado un paso adelante después de trascender que ambos partidos ven con buenos ojos el nombre de Elsa Artadi como sustituta de Carles Puigdemont.

Según informa RAC1, la portavoz de JxCat y persona cercana a Puigdemont durante la campaña del 21D se habría convertido en la pieza clave para desencallar las conversaciones entre ambos partidos. Artadi sería la persona investida de facto en contraposición al reconocimiento simbólico de Puigdemont por el que tanto abogaba ERC y al que tanto se ha resistido JxCat.

Después de numerosos tiras y aflojas y numerosos desmentidos entre ambos partidos, la solución final parece que pasaría por hacer un reconocimiento de Puigdemont como presidente legítimo a través de una resolución en el Parlament y después celebrar una investidura legal a todos los efectos con Artadi.

Con esta fórmula, el Tribunal Constitucional difícilmente podría cercenar un texto como una resolución, tan sólo de posicionamiento político, y la designación de Artadi serviría para acabar con la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña y poner en marcha el nuevo Govern. Igualmente, ERC esquiva así la temida reforma de la Ley de Presidencia que defendía JxCat.

Sin embargo, las negociaciones todavía no están lo suficientemente maduras y ERC sigue recelando de las intenciones de JxCat. Por ello, aunque los de Puigdemont continúan augurando que habrá acuerdo en breve, al que se sumaría la CUP, que ayer ya se abrió a dejar a un lado al expresident, desde ERC no dejan de asegurar que éste no será tan inminente.

También según la citada emisora catalana, en estas negociaciones ya se habría pactado que la mitad del Govern corresponderá a cada partido y que se intentará rescatar a miembros del anterior Ejecutivo. Del mismo modo, también se ha abordado que se constituya un gobierno paritario, con el mismo número de consejeros y consejeras.

El portavoz de los republicanos, Sergi Sabrià, ha confirmado este jueves que se estudia esa hipotética resolución en el Parlament, pero no ha querido entrar en los detalles de la para no "entorpecer" la negociación. De la misma manera, ha declinado poner plazos para lograr un acuerdo definitivo, ya que considera que no sería beneficioso para las conversaciones.

Preguntado por el nombre de Artadi, ha respondido: "A mí no me consta, pero tampoco lo puedo garantizar", a lo que ha añadido que sería JxCat quien tiene que decidir si se propone un nombre alternativo a Puigdemont.

PUBLICIDAD