Ciudadanos propone que los prófugos de la Justicia como Puigdemont no puedan presentarse a las elecciones

¿Prófugos políticos? ¿Se imaginan esto en Venezuela? ¿que lo hiciese Maduro? ¿Lo hace? Lo pondrían como los trapos, lo acusarían de dictador, … En todo caso, no vale telefonear a los jueces para decirles lo que tienen que hacer, no vale llamar a los miembros del TC para proponerle lo más conveniente …



También dijeron a los jueces, no cursen ustedes la euro-orden porque muchos o algunos países europeos no la van a admitir, nos van a decir, oiga que esto en mi país y en la UE no es delito, … y entonces vamos a quedar como Maduro, … A ver si le van a dar a Piqué el premio Sarajov, … y el juez dijo ¡Ostias! ¡es verdad! ¡Que me despisto con las leyes, la justicia y todo eso! …