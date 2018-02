Retiran el servicio de escolta a Puigdemont alegando que el agente está en Bruselas de vacaciones

Al 3



En Bélgica no es un fugado de la justicia, ya que no está reclamado por España. Es un expresidente libre y al que le han devuelto el pasaporte. Por otro lado hoy por hoy es un cargo electo según la legislación española, y al que tanto Soraya como Datsis como Zoilo le animaron y pidieron que se presentara al veredicto de las urnas del 21 de Diciembre, y es lo que hizo, pero con un resultado que ellos no esperaban.



Tener a 8000 agentes en barquitos en el puerto hasta después de Navidad no escandaliza a nadie. Tener un Mosso de vacaciones en Bruselas es un asunto de Estado.