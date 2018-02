Torrent asegura que defenderá "hasta las últimas consecuencias" los derechos políticos de los encarcelados

Según el diario Ara, Torrent llevaba paquetes de condones para todos los políticos presos pero Uriol Chunqueras y Chordi Sánches los han rechazado. Personalmente me parece una irresponsabilidad que mantengan relaciones sexuales a pelo y más sabiendo con el tipo de gente con la que se relacionan en prisión. No pensemos que todos son tan nobles como los gitanos que le ponen a Sánches a Manolo Escobar, no nos equivoquemos que en las celdas hay personajes verdaderamente infectados. No por ser tan creyente como Chunqueras vas a librarte de enfermedades de transmisión sexual. Que ya tenemos bastante con estar entre todos pagándoles la comida a esa pareja de políticos presos como para encima tener que pagarles los posibles tratamientos venidos de sus irresponsabilidades y actos morbosos.