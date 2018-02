Los letrados del Parlament discrepan entre ellos pero se inclinan por que el reloj de la investidura no corre aún

Número 20, mis padres jamás me regalaron un puntero láser (objeto muy peligroso). Hoy en día, todos los niños (no hablo de adolescentes, sino de niños pequeños) tienen un puntero láser y un teléfono móvil. Un puntero láser no es un juguete.



Antes, en Barcelona, había más campos de fútbol. Échale la culpa al Ayuntamiento de Barcelona, que ha permitido la construcción de nuevos edificios en el Poblenou, con esa mi-er-da denominada "22@".



Los niños de antes nos ensuciábamos más con el barro, pues muchas calles del Poblenou todavía estaban sin asfaltar. Y, cuando llovía, todo se llenaba de barro. Jugábamos a fútbol en campos de fútbol (de tierra, no de césped), no en el parque de Cervantes o en el de la Ciudadela (que son parques para pasear, no para jugar con una pelota para destrozar las flores que hay plantadas).



Me parece irrisorio que la Guardia Urbana ya no pueda multar conductas incívicas. Simplemente porque lo ordena la alcaldesa. ¿Quién es ella para permitir conductas incívicas? El Ayuntamiento de Barcelona se contradice. Siempre lucha contra las conductas incívicas. Pero, claro, cuando se trata de conductas incívicas protagonizadas por niños, la cosa cambia. Precisamente a los niños hay que educarlos diciéndoles lo que está bien y lo que está mal. El "derecho" de los niños y de los animales. Siempre igual. Los animales no tienen derechos ni obligaciones porque no son personas. Y "los derechos de los niños" es un concepto progre e izquierdoso. Al niño hay que castigarlo cuando hay que castigarlo. Cuando hace algo incívico. Si no se le castiga, cuando sea adolescente empezará a dar palizas a sus padres y a sus profesores. Y sus padres progres no le dirán nada porque verán que su conducta es totalmente correcta. La sociedad actual está enferma.