La propuesta que acerca a JxCat y ERC: un Consell de la República presidido simbólicamente por Puigdemont

La catalana y el resto de autonomías. Todas suprimidas. No se pueden cuadriplicar el número de políticos, de funcionarios y de mamones. En España hay mas consejeros, asesores, politólogos y mamones que en cualquier país europeo y no europeo, mas mamones que en cualquier país del mundo. Luego nos quejamos de las pensiones y de un montón de rollos pero es que ¡la mitad de la población NO PRODUCEN solo MAMAN!. Basta ya de políticos, de mamones, de autonomías, de Senados, de rentas vitalicias y de mamonas.