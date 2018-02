El PP, temeroso de perder sus diputaciones ante el auge de Ciudadanos

Que mierda de Rajoy!



No vales ni pa mear.



Mucho patatín, mucho patatán, pero nada de nada.



Y aún quieres otra legislatura?



Me parece que ya hemos tenido bobo bastante tiempo.



No haces nada. Ni te paras a ver qué quieren los españoles. Os acostumbráis a cobrar todos los meses, y a los demás que les parta un rayo.



Para qué quieres gobernar? Para no hacer nada?