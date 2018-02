Ciudadanos logra arrebatar a Podemos el tercer puesto en el CIS mientras PP y PSOE se mantienen, aunque a la baja

al 11 no deberias estando robando la jubilacion de los españoles o lo poco que queda en la hucha de las pensiones ?



por la noche te cuesta encontrar el sueño ? o quiza no tengas ni conciencia ni moral ni dignidad ? estos elementos no van en accorde con ser pepero o socialisto



ya sabes que el infierno te espera después, por lo menos frio no vas a pasar