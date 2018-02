Rajoy quiere ampliar la prisión permanente revisable a otros tres delitos

Sr. Catalá.



Se puede saber que entiende Ud. por populista?



Populista es aprovechar cualquier comparecencia para atacar a los demás. Populista es mentir como miente Ud. diciendo que el PP escucha a la gente.



Le diré que yo echo de menos una cadena perpetua para los incendiarios de mi tierra que cada año la esquilman y Ud. dicen que no hay mafia del fuego…. La gente dice que SI y lo sabemos.



Le diré que yo estoy de acuerdo en que se amplíen las causas, pero parece que Ud. no creen en sus medidas, sino no se apoyarían en Frases Populistas como la que ha dicho que el PP escucha a la gente, si fuese así no rescatarían a los bancos. Es mentira…. Uds. Escuchan a su gente ¡¡ NO a la gente !!.



Si escucharan a la gente NO rescatarían a los bancos, NO retirarían las ayudas para la asistencia a personas discapacitadas, NO Se pondrían del lado de WV en el Dieselgate, dejando al español desamparado.



Sr. Catalá, si escucharan a la gente, no harían una ley mordaza precisamente para callar a la ciudadanía…. O no hubiéramos ido a la guerra de irak mandada por su Sr. Aznar.



Sr. Catalá, a pesar que estoy de acuerdo en aumentar los casos en aquellos delitos que mencionan y también en el de los incendios, porque no solo se pierden personas, se pierde aire, terreno rico en nutrientes, abejas, animales que favorecen la distribución de semillas, porque se pierde agua y nivel freático y porque al final el PP planta eucalipto y pino a pesar que la GENTE que plante árbol autóctono y no lo hace porque no escucha a la gente… escucha a su gente.



Déjese de decir frases populistas como esa porque queda muy mal y eso si es NO escuchar a la gente.