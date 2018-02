La complicidad de los Mossos con el 1-O: contravigilancias, chivatazos y pretextos para la inacción

Todo ese circo no se monta de la mañana a la noche, llevan años de consentimiento y ha llegado la hora de pararlo. No se si Mariano esta capacitado pero esto hay que pararlo de una vez.



Por otra parte el circo es patético, los mossos protegiendo la celebración de un referéndum que no servía para nada, la estupidez de Puigdemont de declarar no se sabe qué para destrozar se la vida. Es todo patético. Los catalanes me han defraudado. Y mucho. Todo muy cutre.