Tardà: "Puigdemont no es imprescindible si por encima está formar Gobierno"

No es un diputado más y, no solo por la potencia de su voz, totalmente inconfundible, o por sus recurrentes ataques a la monarquía, poniendo en valor su condición de republicano, sino porque ha conseguido que su partido, ERC, aun siendo minoritario en la Carrera de San Jerónimo se haga notar, y mucho. Joan Tardà i Coma (Cornellá de Llobregat, 1953) es sin duda uno de los referentes del independentismo en Madrid y Cataluña. Licenciado en Filosofía y Letras, catedrático de Secundaria de Lengua y Literatura Catalanas tiene su plaza de profesor en el Instituto Esteve Terradas, en su pueblo natal, pero lo suyo, desde siempre, ha sido la política. Primero, como militante de Bandera Roja, luego del PSUC y, finalmente, de ERC, donde logra ser el primer concejal de su localidad elegido por ese partido desde la segunda república y es diputado desde 2003. Es un hombre campechano y amable que no suele dar puntada sin hilo. Tal vez por eso Puigdemont siente que su final está cerca cuando le oye decir que si es necesario "sacrificarle" para que haya un Gobierno independentista, se hará. Durante la entrevista, de casi una hora de duración, insiste una y otra vez en que el bien superior, la joya de la corona, es conformar un Gobierno que refleje el mandato del 21-D. Afirma que en política nadie es imprescindible, tampoco el expresident de la Generalitat, y descarta por completo un escenario de repetición de elecciones. Acusa al Tribunal Constitucional de dejarse influir por el Gobierno, dice que el Rey con Cataluña se ha convertido en vocero de Rajoy y que el independentismo seguirá subiendo mientras el Estado siga seduciendo a los catalanes con palos y cárcel. Es un volcán político siempre en erupción.

Menudo lío se ha organizado con la decisión de Torrent de aplazar la investidura... ¿Cómo lo valora?

Creo que ha sido una decisión inteligente, ha conseguido la cuadratura del círculo y resuelve una contradicción. Por un lado, él está obligado a defender la institución, el derecho de todos los diputados y diputadas, al margen de su ideología, y en ese sentido defender el derecho de Carles Puigdemont para ser investido presidente de la Generalitat. Por otro lado, reconoce que otras instancias, como el Tribunal Constitucional, también están en el terreno de juego, y hace referencia a las alegaciones y a las respuestas que deberá plantear el Constitucional. Torrent exige tiempo, no ha suspendido el pleno, solo lo ha aplazado y ningún grupo parlamentario puede sentirse engañado.

¿Puigdemont está empujando a Torrent a desobedecer la Constitución y les está doblando el pulso a todos ustedes?

Se trata de defender la institución, y esto implica ser capaces de asumir cuál es el marco legal, pero entendiendo por marco legal no solo lo que puede mandatar el Tribunal Constitucional, sino los derechos de los diputados, y aquí entran muchas variables. El president Puigdemont no nos está doblando el pulso. Es nuestro candidato, de igual manera que Oriol Junqueras es nuestra opción para ser vicepresidente, lo cual no quita que haya otra verdad.

¿Y cuál es la otra verdad?

La otra verdad es la joya de la corona: que, a pesar de tantas dificultades, el día 21 de diciembre las urnas dieron como resultado el mantenimiento de una correlación de fuerzas en el Parlament de Cataluña y el objetivo prioritario, por encima de todo, es la conformación de un Gobierno. El escenario óptimo es que Puigdemont y Junqueras puedan liderar el Gobierno, pero lo más importante es gobernar.

Vamos, que si hay que 'sacrificar' a Puigdemont para formar Gobierno lo harán y no les temblará el pulso...

Existe un bien superior a las personas, que es traducir en Gobierno la victoria de las urnas. Puigdemont es muy importante, el vicepresident Junqueras también, pero nadie es imprescindible si por encima está la formación del Gobierno. Nadie es imprescindible, y todo el mundo es necesario. Es más, hay personas que son mucho más necesarias que otras, pero de la necesidad a la imprescindibilidad hay una diferencia.

¿Los mensajes de Puigdemont a Comín diciendo que "los nuestros me han sacrificado" fueron un posado o un robado?

Solo le diré que quien se felicita porque cree que el proceso catalán ha muerto por cuatro mensajes privados de móvil, de lo único que puede estar convencido es de que sigue sin entender absolutamente nada. ¿Cuántas veces han enterrado al procés ya? Y aquí estamos.

Pues es rotundo cuando dice que "esto se ha acabado"...

Me quedo con lo que el mismo president Puigdemont dijo después. Todos somos humanos y todos tenemos momentos de duda. La maquinaria del Estado español trabaja desde hace años, en todos los frentes a su alcance, no ya para hacernos dudar, sino directamente para destruirnos. Lo resumió nuestro diputado Ernest Maragall : "El Estado español no sabe ganar, solo sabe derrotar". ¿Momentos de duda ante tanta represión? Claro. Pero ¿convencimiento por encima de todo en nuestras convicciones democráticas y el compromiso de alcanzar la república catalana? Siempre. ¿Y trabajar incansablemente para conseguirla, ahora que la tenemos más cerca que nunca? Por supuesto.

¿Usted ve diferencia entre la posición de Junqueras, que está en la cárcel, asumiendo su responsabilidad, y la de Puigdemont, que está fugado y dejó a los suyos tirados?

El president Puigdemont no se ha fugado ni ha dejado tirados a los suyos. Cuando salió de Cataluña todavía no había orden de búsqueda y captura, y cuando esa orden existió se presentó ante las autoridades judiciales belgas como el ciudadano europeo que es; por lo tanto, no es un prófugo. Nosotros asumimos que el president Puigdemont es el president legítimo de Cataluña, de igual manera que Junqueras es el vicepresident legítimo de Cataluña, pero es más importante que exista un Gobierno en Cataluña, y hay que avanzar para que sea realidad.

¿Qué le ha parecido la decisión del Constitucional de cerrar todas las vías a Puigdemont?

Somos muy críticos con la actitud del Tribunal Constitucional. Es demoledor para el currículum de estos magistrados de una larga trayectoria académica que ahora sepamos que han sido coaccionados directa o indirectamente por el Gobierno.

¿Tiene datos de esas presiones?

Ha salido en la prensa que tuvieron llamadas del Gobierno, y supongo que no eran para consultar el tiempo que hacia en Madrid. Imagino que la presión debía ser muy fuerte, en la medida en que ya existió un primer batacazo inesperado del Consejo de Estado. Yo creo que se ha abierto la caja de Pandora. Si por un momento pudiéramos olvidarnos de Cataluña, aquí hay un debate académico y jurídico sobre los límites de la legitimidad que tienen los ciudadanos elegidos democráticamente a través de un proceso electoral y ese tema hay que abordarlo independientemente de Cataluña.

¿El 'procés' ha muerto, o finalmente se va a ver la república catalana, que es lo que su partido reclama?

Yo tengo 64 años, y mi generación nunca había creído que alcanzaríamos el escenario actual. Cuando oigo hablar del fracaso del independentismo, pienso: pero si hace pocos años éramos un 14%, y ahora somos un 47%. ¿Eso es un fracaso? Dentro de pocos años seremos muchos más, llegaremos al 60%, porque aquí no hay un problema catalán, sino un problema español.

O sea, que usted cree que va a vivir la república catalana...

Estoy convencido de que habrá una república catalana, y yo lo veré. Porque no hay ninguna voluntad por parte del Reino de España de seducir al 50% de catalanes independentistas. Aquí ocurre lo contrario que pasó en Quebec. En el segundo referéndum, los independentistas perdieron por décimas, y el Estado canadiense empezó a hacer los deberes, y ahora nadie se plantea hacer un tercer referéndum, porque los quebequeses están bien en Canadá. Aquí en España ocurre lo contrario, que el Estado pretende seducirnos con cárcel y dándonos palos.

¿El 'procés' le da votos al Gobierno o se llevará a Rajoy por delante?

Ahora, aun cuando Rajoy tuviese el amparo, protección y alianza de C's, la correlación de fuerzas permitiría a la oposición expulsar al PP del Gobierno. La pelota está en el tejado del PSOE, que no se atreve, no quiere, y no tiene voluntad de presentar una moción de censura. Si Sánchez quisiera, Rajoy estaría fuera.

¿Cómo valora que C's haya ganado en votos y en escaños en Cataluña?

En todos los procesos de dependencia hay siempre un atrincheramiento de las posiciones, y la derecha se ha atrincherado en torno a Ciudadanos. Ahora, para construir la república lo que hace falta es una etapa de una cierta tranquilidad, acumular fuerzas y que los catalanes vean que sin república seguimos con un retroceso. Es falso que exista una fractura en Cataluña, lo que existe es una reflexión, y eso a veces conlleva cuestiones emocionales muy importantes. Yo vivo en Cornellá de Llobregat, una ciudad en la que el independentismo no es ni mucho menos mayoritario, y no hay en absoluto sentimiento de fractura.

Hombre, si no hay fractura, admita al menos que existe una tensión...

Evidentemente hay una tensión, un debate, e incluso cierta polarización, pero esto es lógico, e incluso necesario, porque estamos hablando de una cuestión de mucha enjundia, pero estoy convencido de que este problema se resolverá políticamente. Tardará un año, dos o tres, pero se resolverá por la madurez democrática de la ciudadanía española.

¿Me está diciendo que se resolverá con un referéndum legal?

Cuando en una sociedad se instala la idea de referéndum, es muy difícil que esta idea vaya a desaparecer de la noche a la mañana y no lo hará. No sé si será una pregunta binaria, o con tres soluciones. No sé si se exigirá el 50 o el 70%. No sé cuándo será, pero estoy convencido de que tarde o temprano habrá una negociación bilateral que culminará con un referéndum.

Cambiando de asunto, el Rey ha cumplido 50 años. No parece que se vaya a cambiar la jefatura del Estado por una república como reclaman...

El futuro no está escrito para nadie, y el de la Monarquía tampoco. Felipe VI tiene unos pecados originales, que le fueron transmitidos por su padre: la ilegitimidad. A nosotros y a nuestros padres nos robaron el derecho de decidir si queríamos la monarquía instaurada por Franco o la restitución de la legalidad republicana: éste es el pecado original del Rey. Pero dicho pecado podía haber sido redimido poco a poco, a partir de la modernidad, la transparencia, la ausencia total de corrupción y, sobre todo, con el papel de árbitro. Con Cataluña, Felipe VI se ha puesto del lado de unos pocos, y ha perdido una oportunidad que la Monarquía pagará muy cara. En sus discursos, ni siquiera recordó a los ciudadanos españoles que fueron apaleados el 1 de octubre, fue más un vocero del Gobierno que un Rey en monarquía parlamentaria.

¿El 155 se ha aplicado con baja intensidad? ¿Cuándo debe suspenderse?

Para ERC, el 155 se ha utilizado me- diante la prevaricación, y su aplicación ha sido durísima. Hay que recordar que en el proceso constituyente hubo tres enmiendas, una de ellas de Fraga Iribarne, que rezaba: "El 155 tiene que tener capacidad para disolver un Gobierno". Quedó claro en el debate constitucional que lo que no se podía hacer es lo que se ha hecho, razón por la cual la en- mienda de Fraga fue rechazada. Existe prevaricación clara, pero además para nosotros es fundamental levantar de forma inmediata el 155, y eso solo es posible si tenemos Gobierno.

¿Descarta un escenario de elecciones anticipadas en Cataluña?

Al Gobierno español le interesarían unas nuevas elecciones en Cataluña, porque eso sería gozar de una segunda oportunidad para derrotar al independentismo. A nosotros lo que menos nos interesa son unas nuevas elecciones. Pero sería muy posible que se convocaran nuevas elecciones desde Madrid, aplicando el 155, cuando el interés fuera favorable al PP dentro de unos meses.

Mucha gente se pregunta qué hace su partido, de izquierdas y republicano, atado a un partido de derechas, Junts per Catalunya, con una sombra enorme de corrupción...

Lo que hacemos con Junts per Catalunya es hacer política, de igual manera que la hacen PP y PSOE, llegando a acuerdos de una trascendencia enorme. Yo creo que Convergencia i Unió ha pagado caro, más allá de los asuntos judiciales, los casos de corrupción.

¿La corrupción de sus socios no es motivo para apartarse de ellos?

Nosotros somos inflexibles con la corrupción en ERC, pero no podemos ser responsables de la corrupción de los otros. El PP, el PSOE, Convergencia, a lo largo de 35 años han ostentado el poder y tenían muchísimos casos de corrupción. Solo faltaría que los que no tenemos casos de corrupción, por el hecho de ser honrados estuviéramos invalidados para hacer política, y no pudiéramos asociarnos con nadie. Entonces sí que el mundo sería de los corruptos.

¿Jordi Sànchez es un 'plan B' factible para sustituir a Puigdemont?

Efectivamente, se habla de Sànchez, pero quien tiene la legitimidad para presentar candidato, sea Puigdemont u otro, es Junts per Catalunya, porque, aunque fuese solo por 12.000, sacaron más votos que nosotros. Nosotros creíamos que íbamos a ganar, y si no lo hicimos es porque incluso el electorado de Esquerra votó a Puigdemont, porque en el imaginario catalán existe Tarradellas y la institución de la Generalitat en el exilio y algunos de nuestros votantes consideraron que había que optar por el voto útil. Evidentemente, si nosotros hubiéramos sacado más votos que Junts per Catalunya, ahora quizás el candidato sería otro.

Sea como fuere, ¿ustedes les están sugiriendo que busquen un perfil tipo Torrent, limpio de problemas judiciales?

Insisto, hemos llegado muy lejos, a una declaración unilateral de independencia, aunque fuera nominal. Nunca habíamos sido tantos, pero todavía no somos suficientes. Hemos llegado a la falda de la montaña, pero ahora hay que subir. Y para subir hay que hacerse tres preguntas: por dónde subimos, con quién subimos, y cómo. Lo más importante ahora es que nadie nos mueva de la falda de la montaña, y para anclarnos a ella hay que gobernar. Hay que buscar un presidente de la Generalitat que pueda gobernar e intentar subir a esa cima.

