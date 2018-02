Las otras Tabarnias: islas políticas en el mapa electoral

En lugar de mirar mapas de colores, habría que esforzarse mas y mirar el detalle.



Por ejemplo, Catalunya en sí, sí es una isla para el PP respecto al resto. Pero el nacionalismo en Tabarnia aunque no sea mayoritario tenía un 40% de votos (que no esta mal).



Si solo nos tomamos el ganador sin tener en cuenta la distancia que le seca al segundo o al último, podemos pensar que una zona es hegemónica de un partido cuando no es así.



La Colau ganó el ayuntamiento de BCN, pero lo hizo muy muy lejos de la mayoría y con solo un concejal más que CiU. Eso no convierte a la ciudad en un punto morado.