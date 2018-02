El coronel de la Guardia Civil reponsable en el 1-O dice que los Mossos eran cómplices del Govern

Los hombres y las mujeres que opositaron para ser "mosso d'esquadra" en Cataluña deberían mantenerse siempre al margen de la política. La policía debe ser siempre neutral.



Por otro lado, yo no creo que haya una segunda guerra civil española. Los ciudadanos no disponemos de armas. Además, es una auténtica locura. En cambio, sí veo -como cada año- mucha violencia física en las calles.



Veo muchos independentistas con lacitos amarillos y chapas de "llibertat presos polítics" ("libertad presos políticos"). Hay que ser muy cortito para atreverse a salir a la calle con dichos símbolos. Te expones a que alguien te dé una paliza o directamente te mate.



A la calle no hay que salir ni con una camiseta de Franco, ni con una camiseta de Che Guevara. ¿Qué necesidad hay de que algún loco -del bando contrario al tuyo- te dé un puñetazo, una patada o una puñalada?



La religión, la política y el fútbol no son temas de conversación. Suele haber muchas discusiones y muchos enfrentamientos absurdos.



Yo soy cristiano y, sin embargo, no me gusta lucir un crucifijo colgado del cuello, como sí lucen muchas monjas.



No lleves bufandas y banderas de tu partido de fútbol favorito. Es innecesario. Evitarás problemas fuera y dentro de un estadio de fútbol.



Quemar banderas de España está muy mal y debe ser castigado. Y quemar banderas esteladas también. Pensad en los pobres chinos que han tenido que elaborar esa bandera para que les quede perfecta. Yo las banderas de España las compro en los bazares chinos. Y no son baratas. Cuestan más de 1 euro.