Junqueras plantea combinar una Presidencia de la Generalitat simbólica con otra efectiva

EL MALTRATADOR CONTINÚA CON SU LÓGICA PARANOICA



YO LE LEVANTE LA MANO PORQUE ELLA SE LO BUSCÓ



NO ME RESPETA



HABLA RARO



ESTA RIDICULA CON ESE PEINADO



SE HA DADO UN TIEMPO FUERA DE CASA PERO VOLVERA A MIS PIES



HA ROTO UNA FAMILIA



HE LEUIDO LOS MENSAJES QUE MANDA A SUS AMIGAS Y SE QUE ESTA ARREPENTIDA



ETC,ETC,ETC