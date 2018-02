Parte del mundo soberanista pide a Puigdemont que dé un paso a un lado

#10. Ramonet (porque eres tú, obviamente)



Confundes “venganza” con “justicia”. La democracia, ¿sabes?, no es solo votar, también hay que cumplir la ley. Además de derechos, existen las obligaciones. Y el que no la cumpla, no se puede ir de rositas, debe penar proporcionalmente al daño infligido, tanto si es Agamenón como si es su porquero.



Y lo de la “ejemplaridad”: no es por ánimo de revancha. El revanchismo es cosa vuestra, de los separatas y podemitas. La ejemplaridad es, simplemente, para que dentro de tres días no salga otro descerebrado y haga lo mismo.