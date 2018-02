El Supremo podría inhabilitar en marzo a Puigdemont, lo que le impediría ser candidato

despues de revelarse quepuidgemont es periodista, pienso que los españoles son unos cursis y liosos por haber hecho tanto embrollo de esto del intentoindependentista de una comunidad autonoma, nunca hubo peligro en cataluña ni motivos para usar la fuerza, no sé que dirian de otros paises donde les invaden contanques. pasan cosas peores crimenvandalismo en españa en muchas ciudades orgullasamente marcaespañol donde no están la policianilaguardiacivil es decir a los politicosno les importa vuestras vidas aunque les pidan su voto. si han intervenido desbordantemente en cataluña fue por intereses. no veo ningun peligro en elprocesoindependentista ni en los politicosque laimpulsan.