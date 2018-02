JxCat y ERC discrepan sobre si están ultimando el acuerdo para formar Govern

Estos parlamentarios todavía no se han enterado. Y así, nunca se formará gobierno.



Puigdemont no puede ser candidato, porque está fugado y buscado por la justicia.



Dónde han estudiado, que no saben eso?



Que por sus bemoles, no llegan a ninguna parte. Y ellos, empecinados.



El presidente del parlament no se entera o no quiere enterarse. Y para postres, el chafón que le dio Puigdemont al no cogerle el teléfono. Así, no se desbloquea el 155.



aprended.