La Fiscalía pide la absolución del PP en el caso de los ordenadores de Bárcenas

La jueza estalinista Rosa Freire acusó al PP de destruir un disco duro que era propiedad del PP. Me imagino que por no haber pedido permiso previo a la autoridad competente.



No es de extrañar que forme parte de la acusación particular Izquierda Unida. En un futuro paraiso comunista todos los ciudadanos tendremos que reponder de nuestros discos duros ante la autoridad bolivariana competente.



Y yo me pregunto, ¿en qué república socialista soviética estudió rosa freire la carrera de juez ?



Y sobre la Asociación de Abogados Demócratas por Europa ¿qué podemos decir?.. ¿qué hay detrás de esta presunta asociación que también forma parte de la acusación particular?.... Qué hay detras de esta asociación quiere decir si utiliza el psoe dinero público para esto de forma encubierta.