Arrimadas, Revilla y Rivera: los políticos que los españoles querrían tener como jefes

Les siguen como favoritos Carmena, Garzón y Errejón

Santamaría, la primera del PP, no está en los 15 primeros

Inés Arrimadas, Miguel Ángel Revilla y Albert Rivera. Imágenes: EFE/Nacho Martín

Muchas son las maneras de valorar el trabajo político de nuestros representantes y varios son los barómetros que puntúan el desempeño de la clase política española. Pero, ¿cómo verían los trabajadores españoles depender directamente de una de estas figuras en su ámbito laboral?, ¿a las órdenes de quién preferirían trabajar?

Es por ello que la compañía de recursos humanos Adecco ha querido tomar el pulso a la realidad política vista desde el lado más laboral y por ello ha realizado una encuesta a más de 2.100 españoles en activo para saber a qué político les gustaría tener como superior y comparar estos resultados con los obtenidos un año atrás, cuando el panorama político era bien diferente.

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, se convierte en 2018 en el personaje político que 1 de cada 5 españoles querría tener como jefa (un 22,8% de los votos). Irrumpe en el ranking yendo directamente a la cabeza y desbancando al presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, que queda en segunda posición (19,4% de votos; -2,2 puntos porcentuales).

También ceden una plaza el líder de la corporación naranja a nivel nacional, Albert Rivera, aunque mejora ligeramente su puntuación con respecto a 2017 (18,7%; +0,3 p.p.), la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, quien además de una posición pierde algunos puntos porcentuales (14,9%; -1,7 p.p.), el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón (10,9%; -2,1 puntos porcentuales) y el secretario de Análisis estratégico de Podemos, Íñigo Errejón (9,8%; -3,1 p.p.).

A la séptima posición sube el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, que un año atrás aparecía en noveno lugar (8,7%). A pesar de la subida en el ranking, el líder del PSOE pierde un punto porcentual, que no le ha afectado negativamente debido a las mayores bajadas en popularidad de otros políticos. Sánchez supera por centésimas a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau (8,7%) que mantiene posición aunque pierde adeptos (-1,7 p.p.).

A continuación, a la novena plaza asciende Miquel Iceta (7,2%). El primer secretario del PSC aparece en esta edición en el top 10 mostrando junto a Arrimadas la importancia que en el último año ha tenido la política catalana en el ámbito nacional. Iceta ha mejorado varias posiciones y ha ganado 1,9 puntos porcentuales. Por último, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, cierra esta clasificación de élite con un 7,8% de votos, que supone la caída de cuatro posiciones en el último año y la pérdida de 4,3 puntos porcentuales.

Tras estos primeros puestos aparecen otras figuras destacadas a las que los españoles querrían tener como jefes, como son la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría (la primera representante del Partido Popular en aparecer en el ranking), la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, el ex presidente vasco y actual secretario de Política Federal del PSOE, Patxi López, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la portavoz en el Congreso del grupo Unidos Podemos, Irene Montero.

Entre los 15 y 20 políticos más votados como posibles buenos jefes quedarían Ana Pastor, Oriol Junqueras, Carles Puigdemont, Alberto Nuñez Feijoo y Andrea Levy. Desaparecen de los primeros puestos algunas persona lidades que no están ya en política de manera activa como Julio Anguita (ex coordinador general de IU) o los ex presidentes José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero o Felipe González.

