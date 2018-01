El bloqueo jurídico deja a JxCat y ERC aún más dependientes de la CUP para poder formar Govern

Bueno, pues empezamos la semana pasada con la victoria en varios medios del partido que es "lo mejor de lo que hay", acompañada de una cascada de artículos y opiniones que, de repente, han tenido una epifanía, y han descubierto que los que hay ahora son incompetentes, después de 6 años de alegrarnos la vida con sus desvaríos. Resulta que tenemos que ofendernos cuando ellos se ofenden, y votar a quienes a ellos les viene bién. Se acerca febrero la época que veremos que "lo mejor que hay" tiene mucho que callarse, y derrotar al bipartidismo a la vez es tarea difícil, por no decir, imposible. Aunque a algunos no les guste. A ver si conseguimos no dejarnos llevar por ésta ruleta sentimental de estar dos años enteros bailando al son de encuestas que nunca significan nada de nada.