El Tribunal Constitucional arrincona a Puigdemont: su investidura pasa por presentarse ante el juez

ME IMAGINO QUE LO QUE HACE EL TRIBUNAL ES DEJARSE LLEVAR POR LA BANDA DE MARIANO, QUE SEGURAMENTE ESTARAN TODOS EN LA PUERTA LLORANDOLES Y REZANDOLES Y PROMETIENDOLES, PARA QUE LES HAGAN EL GUSTO DE SUSPENDER LA INVESTIDURA DE PUIGDEMONT.



Y SUPONGO TAMBIEN, QUE COMO ESTO ES INCONSTITUCIONAL Y ANTIDEMOCRATICO, HASTA AHI LLEGAN, NO LO PUEDEN IMPEDIR Y COMO SABEN QUE NO VA A VENIR A ESPAÑA, PUES CON ESTE DICTAMEN, NI PARA TI NI PARA MI.



PERO HE AHI QUE EL SEÑOR NICOLAS CAGE, QUE AHORA NO TRABAJA EN NINGUNA PELICULA PUEDE AYUDAR AL SEÑOR PUIGDEMONT A VENIR AL PARLAMENTO PARA SER INVESTIDO Y DE NUEVO, CON LA AYUDA DE ESTE SALIR VOLANDO PARA IR A BRUSELAS.



NO ME GUSTARIA PERDERME ESTA PELICULA QUE SE ANUNCIA SUPEREMOCIONANTE Y QUE CREO QUE EL QUE VA A SER MOTIVO DE BURLA VA A SER EL MARIANO, QUE COMO SIEMPRE, NO DA UNA.



BASTA DE CORRUPCION, ELECCIONES ANTICIPADAS YA