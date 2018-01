Puigdemont negocia pronunciar su discurso de investidura desde el Parlamento flamenco

Si no fuera por lo triste de la situación podrías ser uno de los hermanos Marx y tu película el Parlament de los lios .



Decirte que TU no eres el presidente de todos los catalanes , lo eres de una parte y no del todo.



Espero que no vuelvas y que tus ansias de ser Tarradellas II se desvanezcan en el aire igual que se ha desvanecido la República bananera que anunciaste.



Has tenido la posibilidad de ser alguien que cuida de su pueblo ( con elecciones anticipadas ) y has sucumbido a las ambiciones de ERC y la CUP , no te has preocupada nada más que por ti mismo.



Ni tú eres Tarradellas ni el otro es Mandela ( ilusos , esos si que tenían altura moral y miraban por el pueblo) .



Ahora haz que los catalanes ( la otra mitad ) estemos una vez más avergonzados del ESPECTACULO BOCHORNOSO que estás dando en Europa , ten un poco de dignidad y que te metan en la cárcel porque tú y tus colegas habeís querido cargaros dos países Catalunya y España y por eso se os juzgará , NO POR LAS IDEAS SINO POR LOS HECHOS.



Dar gracias a que la mitad de los catalanes que no queremos la independencia no somos tan autoritarios ni unilaterales como vosotros , si imponemos Tabarnia tenemos un grave conflicto en las calles y vosotros como el Cesar mirando el espectáculo desde la tribuna pies amigo espero que os salga el tiro por la culata y que seamos nosotros los que te veamos juzgado y condenado .



Manipuladores y mentirosos , ni república ni hacienda ni banco central catalán , aire aire y aire y encima destruyendo documentación que demuestra que ni en situaciones tan serias como la del atentado de Barcelona soís capaces de mirar por los demás .Como idea podeía formar de nuevo la TIA y seguir como Mortadelo y Filemón vuestras aventuras de tebeo.