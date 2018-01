Otegi lamenta que "el 155 ha venido para quedarse" y reclama una relación "de igual a igual" con el Estado

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha advertido este sábado que "el 155 ha venido para quedarse" y tras afirmar que la "contrarreforma que ha puesto en marcha el Estado español va a afectar al autogobierno" vasco, ha avanzado que EH Bildu no se va a "quedar callado" y "en los próximos días" va a presentar su modelo de autogobierno con el que exigirá una relación "de igual a igual" con el Estado y la "institucionalización" del derecho a decidir.

EH Bildu Araba ha finalizado este sábado su proceso constituyente y en un acto celebrado en el Palacio Europa de Vitoria, ha presentado la composición de su nueva mesa política formada por diez mujeres y nueve hombres que representan ocho comarcas del territorio y donde Ibon San Saturnino será el coordinador político.

En su intervención, Otegi ha criticado a quienes hacen "la política del avestruz, metiendo la cabeza bajo tierra" y ha señalado que EH Bildu "no puede permanecer callado" ante la "contrarreforma que se ha puesto en marcha en el Estado español" que "va a afectar a nuestro autogobierno nacional y a nuestros derechos sociales".

"El Estado ha recuperado numerosas armas para poner en marcha esta contrarreforma. Ha entendido que hace 40 años fue excesivamente generoso y ahora toca recortar", ha indicado.

Tras recordar que "el Estado ha recuperado el 155", ha dicho que le hace "gracia" escuchar decir al PNV que cuando este el 155 se desactive, se volverá a negociar sobre los PGE porque cree que "el 155 ha venido para quedarse".

"Si nominalmente está activado o no da lo mismo. Es un arma que ha recuperado el Estado, lo que está reactivando un nacionalismo reaccionario español que va a poner en riesgo nuestro propio autogobierno y nuestros derechos sociales", ha advertido.

Asimismo, ha exigido el "máximo respeto político por parte de los agentes políticos y medios de comunicación con respecto a Cataluña porque "no se puede defender el derecho a decidir y estar permanentemente diciendo lo que tienen que hacer los catalanes". "Los catalanes y catalanas decidirán soberanamente lo que tienen que hacer", ha defendido.

En este sentido, ha reiterado, citando a Jose Antonio Agirre, que EH Bildu va a estar "siempre con Cataluña, con sus instituciones soberanas y con la voluntad democrática" de sus ciudadanos.

Según ha explicado, el 2018 va a ser un año "importante para la izquierda soberanista" porque, "a falta de acuerdos estructurales", van a plantear iniciativas propias con todos los agentes sociales, políticos y sindicales que quieran, en cada uno de los ámbitos de autogobierno, convivencia y modelo social.

Modelo de autogobierno

Otegi ha explicado que "en los próximos días" van a poner sobre la mesa su modelo de autogobierno en la Ponencia del Parlamento Vasco sobre esta materia y ha adelantado que para EH Bildu "el debate no es sobre transferencias sino sobre el modelo de relación" que exigen que sea "de igual a igual con el Estado español, el gobierno francés o la república catalana".

"Nosotros no podemos seguir hipotecando todas nuestras potencialidades económicas, sociales y culturales en un modelo de relación en el que hay un modelo de supeditación y sumisión a un ente superior que se llama Estado español. No lo vamos a defender ni avalar", ha insistido.

Derecho a decidir

Además, ha defendido que el nuevo estatus debe "institucionalizar" el derecho a decidir "no solo entendido como el modelo que los vascos tienen para decidir el modelo de relación con otros estados o pueblos, sino entendido como la recuperación de la democracia y la vida por parte de nuestros ciudadanos". "En un contexto mundial y europeo donde las oligarquías secuestran la democracia, queremos decidir. Para decidirlo todo necesitamos soberanía", ha señalado.

Por ello, ha reiterado que EH Bildu "por responsabilidad con el país" va a presentar su modelo de Estado pero ha aclarado que "no va a avalar ninguna reforma que no cambie el modelo de relación de nuestro país con el Estado español y el mundo, y que no contemple el derecho a decidir libre y democráticamente, no solo en nuestro modelo de relación sino también el económico, social y cultural".

La portavoz municipal en Vitoria de EH Bildu, Miren Larrion, por su parte, ha mostrado la disposición de EH Bildu a "acordar marcos legítimos entre personas que defiendan proyectos políticos diferentes, siempre que se puedan plantear con garantías democráticas" porque cree que "esto hoy en día no es posible".

"Actuaremos con altura de miras; tendremos que llegar a acuerdos democráticos que incluyan todos los principios pero no vamos a admitir la exclusión del derecho a decidir porque en términos democráticos, es inaceptable esta premisa y quien lo defienda, se deslegitima así mismo", ha indicado.

