JxCat amenaza con recurrir a Estrasburgo si el Tribunal Constitucional suspende la investidura

En mi modesta opinión el Gobierno Central lo está haciendo pésimamente en todo este galimatías. No habría leyes ilegales, las hubo, no habría referendum, lo hubo con cargas policiales innecesarias, controlamos los Mossos, no se han controlado, no habrá república, la hubo. Por ello mucho me temo que Puigdemont será investido y se va a eternizar el conflicto que tanto daño hace a todos, ya que a D. Carles solo le preocupa él mismo, no los demás.