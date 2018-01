El embajador de España en Venezuela tiene 72 horas para dejar el país

El presidente de Venezuela cada día tiene un comportamiento más histérico. No para de insultar, de faltarle al respeto a Rajoy, de tener un comportamiento zafio, etc. Es como tener a un pandillero de presidente. Pobre Venezuela. España, por supuesto, ha hecho muy bien en responder con reciprocidad. No hay peor política que ser blando o transigente con un pandillero.