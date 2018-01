El Gobierno impugnará la investidura de Puigdemont a pesar del dictamen negativo del Consejo de Estado

El Consejo de Ministros aprueba llevar al Constitucional la propuesta

El Consejo de Estado rechaza interponer recursos a título preventivo

Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat. Foto: Reuters

El Gobierno seguirá adelante con la intención de impugnar la propuesta de candidatura de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat a pesar del dictamen negativo del Consejo de Estado. El Ejecutivo, tras la reunión del Consejo de Ministros, aprobará este viernes impugnar en el Tribunal Constitucional la propuesta de Roger Torrent, presidente del Parlament catalán.

El Consejo de Estado ha respondido negativamente al Gobierno después de que Soraya Sáenz de Santamaría anunciara en rueda de prensa que el Gobierno iba a estudiar llevar al Tribunal Constitucional la propuesta de investidura de Puigdemont. El organismo, cuya consulta es preceptiva pero no vinculante, no se ha mostrado partidario de la impugnación el entender que no se pueden interponer recursos a título preventivo (el pleno para investir a Puigdemont será el 30 de enero a las 15.00 horas).

Fuentes del órgano consultivo han explicado que se ha dado respuesta a las cuestiones planteadas por el Gobierno de acuerdo con lo que dicta la Constitución y la jurisprudencia. Las mismas fuentes han explicado que la Comisión del Consejo de Estado se ha reunido durante aproximadamente dos horas, entre las 16 y las 18 horas de este jueves, y ha emitido el informe.

La intención del Gobierno desde el primer momento fue la de impugnar la resolución de Torrent (del pasado 22 de enero y publicada al día siguiente en el Boletín de la Generalitat), según ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno.

Santamaría justificaba esta estrategia por entender que Puigdemont está "huido" de la Justicia y hay una orden de detención contra él, por lo que "no concurren en él las circunstancias que permitirían una investidura presencial". "Carece por tanto del derecho de libertad deambulatoria que le permitiría acudir a esa comparecencia porque tan pronto como entre en territorio español debe ser puesto a disposición judicial", ha abundado.

Puigdemont ha reaccionado en Twitter a la resolución del Consejo de Estado, exhortando a Santamaría a "dimitir inmediatamente por el fraude de ley que pretendía orquestar".

Además de esta posible impugnación, el Consejo ha recibido también una consulta potestativa del Gobierno sobre varias circunstancias que pueden darse en el Parlament en el proceso de investidura del próximo presidente autonómico y sobre las que quiere conocer ya el criterio del órgano consultivo.

En concreto, si un candidato que no esté presente en el Parlament puede ser investido sin su presencia y de ser admitido esto por la Mesa del legislativo, si podría impugnarse por este mismo procedimiento ante el TC; en tercer lugar, si se admitiera el voto delegado de los diputados huidos en Bruselas, si sería procedente denegar ese voto delegado o en caso de que se permitiera acudir al Constitucional.

PUBLICIDAD