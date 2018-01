Ya hay fecha para la investidura de Puigdemont: ERC gana la batalla a JxCat y será el martes 30 de enero

Si Puigdemont es nombrado presidente de Cataluña, no pasa nada.



Si vuelve a vulnerar la ley, tendrá que volver a escaparse a Bélgica, o visitar Estremera una buena temporada(sería reincidente).



Yo no me preocuparía, esto es como una operación inevitable, tiene sus riesgos, pero si no la haces también.