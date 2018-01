Villacís: "Si ganase las elecciones, en mis primeros 100 días bajaría los impuestos y limpiaría Madrid"

Entre dos y tres millones de euros se estima que el magnate inglés de origen irlandés Declan James Ganley puso sobre la mesa para que Albert Rivera aceptase en 2008 vender su marca Ciudadanos a la operación electoral “Libertas”, diseñada y puesta en marcha por un lobby anti europeísta, compuesto en su mayoría por organizaciones de extrema derecha y ultra católicas, con el respaldo de los propietarios irlandeses de sendas empresas contratistas militares de Estados Unidos.



El objetivo oculto de esta operación Libertas liderada por Ganley y otros era persistir en su intención de acabar definitivamente con el Tratado de Lisboa desde dentro de las instituciones de la UE. De hecho las movilizaciones financiadas por su lobby contra la Constitución europea



Albert Rivera ha reconocido, en declaraciones a El Plural, que fue un error la operación Libertas-Ciudadanos, en las elecciones europeas de 2009, pero lo ha hecho con el cinismo de la vieja política introduciendo dos groseras manipulaciones: que se trató de un pacto y que es un hecho del pasado. Libertas no era un partido; Libertas era simple y llanamente el multimillonario irlándes, Declan Ganley, como financiador de una operación paneuropea. Albert Rivera no entró en una coalición, sino que Ciudadanos fue la franquicia en España de Libertas, a cambio de financiación, que iba a ser abundante, como el propio Rivera adujo como principal motivo. Cierto que Albert Rivera y Ciudadanos se encontraban en una situación desesperada, pero el hecho es que Rivera y Ciudadanos se vendieron al mejor postor y eso no dice nada bueno de un político. En cuanto a que la financiación fue legal, lo que debe hacer Albert Rivera es hacer públicas las cuentas. La sospecha es legítima.



Enrique de Diego