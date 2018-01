El Gobierno estudia llevar al Tribunal Constitucional la propuesta de investidura de Puigdemont

Esta mañana he visto a una vecina que no veía desde el verano pasado. Es una vecina muy tontita, pero que muy tontita. Es la más tonta de la comunidad de vecinos.



Pues bien, esta mañana, cuando me he cruzado con ella, ni siquiera me ha saludado. Y, además, me he percatado que llevaba un lacito amarillo en su abrigo negro. Es decir, más tonta, imposible. xD