Pedro Sánchez viaja a Los Angeles para hablar de Cataluña

Invitado por la Universidad Southern de California

Sánchez expondrá su visión de la realidad de España

Pédro Sánchez, durante la asamblea abierta a militantes. Foto: EFE

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, estará este jueves y este viernes en Los Angeles (EEUU) invitado por la Universidad Southern de California, para abordar la cuestión política en Cataluña.

Con este viaje, el líder del PSOE hace un paréntesis en su visita a distintas ciudades españolas exponiendo las propuestas del PSOE sobre pensiones que ha capitalizado lo que vienen a llamar 'diez acuerdos de país'.

Según adelanta la Cope, expondrá su visión de la realidad de España y en particular de la crisis institucional abierta en Cataluña. Sánchez intervendrá durante una hora este jueves 25 a partir de las 18:00 horas (tres de la mañana del viernes 26 en España) en el acto organizado por la UCS bajo el título The Spanish Crisis: Alienation and Polarization in Europe. Posteriormente, participará en un debate con Manuel Pastor, Nina Rathbun y Jacob Soll, moderado por Robert M. Shrum. Al día siguiente, tendrá un almuerzo con líderes latinos a las 12:30 hora local, es decir, a las 21:30 hora española.

En sus intervenciones, sobre el tema catalán insistirá en que la solución pasa por una reforma de la Constitución en la que se reconozca la singularidad de Cataluña y se le busque un mejor encaje dentro de España. Hará una defensa también de su apuesta por apoyar al Estado en la garantía de la ley y su traducción en la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

