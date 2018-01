El pleno de investidura de Puigdemont se celebrará el martes 30 de enero

APUESTO A QUE PUIGDEMONT SE LE CUELA AL TONTORRÓN DE ZOIDO AL IGUAL QUE FALLÓ CUANDO DIJO QUE NO HABRÍA REFEREMDUM Y VAYA SI LO HUBO.



ZOIDO NO DA LA TALLA Y ME TEMO MUCHO QUE SE LES VA A ESCAPAR Y APARECERÁ EN EL PARLAMENT.



VENGA RAJOY Y ZOIDO ESPABILAR QUE SOIS MUY TONTAINAS.