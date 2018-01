Rajoy quiere repetir como candidato del PP: "Mi idea a día de hoy es presentarme"

No te presentes Mariano si no quieres ser el enterrador de tu propio partido. El problema de tu gobernanza es que has satifecho poco a tus propios votantes y si a los que no te votan. De los primeros muchos te volverán la espalda y con razón y los otros ni te votaron ni te votarán. El incumplimiento de tu programa es manifiesto y no tengo razón alguna para votarte y no lo haré. Por supuesto, ni PSOE, ni ciudadanos, ni podemos son alternativas de nada es caminar por la misma senda para peor.