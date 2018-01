Ricardo Costa confiesa que Camps ordenó la financiación ilegal del PP

No pasa nada, los delitos ya han prescrito y con su declaración ahora verá reducida su pena. Mientras tanto, M. Rajoy, cual Felipe González con lo de Roldán, dice no saber nada, que Rita era toda una señora de bien y Santas Pascuas. Aquí no ha pasado nada, España va de pm, las empresas con beneficios del 200%, los sueldos iguales y para pensiones no hay. No me cae nada bien el Pablito Iglesias pero veo una ridiculez que le asuste a nadie con el percal que hay en el resto de opciones. Vergonzoso, lamentable y deprimente el panorama