Ciudadanos pedirá crear una comisión de investigación en el Congreso sobre los atentados de Barcelona y Cambrils

Se quiere seguir desacreditando el cuerpo de los Mossos de Esquadra, muy competente y profesional. E intentar tapar el hecho de que el Iman de Ripoll cerebro de los atentados en las Ramblas de Barcelona y en Cambrils había sido confidente durante varios años (al menos 3 veces se habían reunido con él el CNI). Y no se ha aclarado si siguió siendo confidente más allá del 2014 o no...El ministro y el responsable del CNI lo aclararon (supuestamente) a puerta cerrada en comisión restringida, de modo que ni la oposición democrática y decente ni los partidos catalanes sabemos por qué el CNI nunca contó a los Mossos que había un personaje con un potencial peligroso en Ripoll, ni si siguió como confidente hasta éste mismo año ( Y de ahí todo este nerviosismo y prisas en atacar la profesionalidad del cuerpo de los mossos el dia siguiente de los atentados, con los cuerpos aún calientes de las víctimas. Quizás para tapar las verguenzas ajenas? O quizás había connivencia con que hubiera un gran golpe en Barcelona durante principios de setiembre para frenar el famoso referendum. Pero la cosa salió mal y el zulo saltó por los aires, antes de tiempo quizás...Todo ésto, si se informara con transparencia y objetividad quedaría más o menos aclarado, pero la opacidad de los ministerios y prensa capitalina es espeluznante y el interés en desprestigiar a los Mossos d'Esquadra es demasiado sospechosa, la verdad.



Añado que el consul de los EEUU en Barcelona aclaró que la CIA no informó a los mossos de nada que no supiera la guardia civil y que fue todo muy genérico. La propia CIA lo corroboró a finales de verano, pero esto, evidentemente, se publicó en poquísimos medios.



La nota de EEUU no era de la CIA, los Mossos reconocieron su existencia y no le dieron credibilidad. De hecho no tenía que ver con el atentado que sucedió.



La Nota no se destruyó, ya que está digitalizada en los archivos de los Mossos, se destruyó en papel físico, como se hace siempre.



Basta de tergiversar la información.