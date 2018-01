Puigdemont pide poder volver a España sin riesgo y retira la petición de voto delegado para la investidura

1



El Torrente barrigón y con gafas y ansioso por tener una placa, ya está asignado, no nos cambies los personajes XD



16



Ingeniero no se´, pero su oposición se sacaron, ¿tú puedes decir lo mismo, lisensiao?



17



Me alegro un montón por tí, con lo retorcido que eres me extraña que aún consigas compañía a parte de la alemanita.