Los Mossos intentaron destruir la alerta de EEUU que advertía de un posible atentado terrorista en las Ramblas

VERDADES:



No procedía de la CIA



La CIA siempre informa primero a Madrid



No se destruía la alerta ya que está digitalizada en el archivo de los Mossos, se destruía el papel físico.



Los Mossos no niegan ese comunicado de origen EEUU sin saber más, reconocen que no le dieron credibilidad y que no tiene nada que ver con el ataque sufrido.



El Imán cerebro de la operación había trabajado para la inteligencia española y había estado en cárceles españoles sin haber alertado a los Mossos.



En España hay un 25% más de policías por cada 1000 habitantes que en Cataluña.



Los Mossos cobran un 30% por que rinden más y la selección es mucho más exigente. El Coste por cada 1000 habitantes es parecido.



En España hace pocos años se entraba en la Guardia Civil sin tener el Bachillerato.