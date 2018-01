Torrent propone a Puigdemont para la investidura y pide a Rajoy una reunión para desbloquear la situación

1



Santiago segura , torrente no lleva placa porque no vale para nada, buena descripcion de los fachitas.



2



Catetos te refieres a ciutadans, que dijeron que podían y no pudieron?



3



Pues vete a Francia o Alemania, aquí no te echaremos en falta.



4



Lo único interesante que he leído hoy y concuerda.